Het Bijbels Museum zoekt kunstenaars met een toekomstvisioen

Kunstenaars zijn al twintig eeuwen geïnspireerd door Johannes’ visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Juist in coronatijd doet het Bijbels Museum een oproep aan kunstenaars om een nieuw toekomstvisioen te delen. In welke kunstvorm dan ook.

Amsterdam

Directeur Carolien Croon van het Bijbels Museum vertelt dat het idee opkwam door de coronacrisis. ‘Dit is een soort tussentijd, waarin alles is stilgevallen. We maken als Bijbels Museum reizende tentoonstellingen, die we in het hele land presenteren. In maart waren we in Zwolle, Ter Apel en Amsterdam, en ineens was alles dicht. Wat moet je dan met je missie? Hoe kun je dan toch een bijdrage lev..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .