Stalin en Putin tussen engelen en heiligen in gloednieuwe kerk

Moskou

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de 'Kerk van de strijdkrachten' dat vlak buiten Moskou verrijst, op een militair terrein met de naam Kubinka (letterlijk: patriot). De gigantische kerk is gebouwd om de overwinning over het nazisme, 75 jaar geleden, en de annexatie van de Krim te vieren. Aan beide evenementen is een groot mozaïek gewijd. 'De Krim is van ons', staat er op een afg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .