‘Missionair zijn leer je al op de kinderclub door te vertellen waarom je gelooft’

Jongeren tot dertig jaar uit de behoudende hoek van het protestantisme laten liever zien dat ze christen zijn, dan dat ze een ander proberen te overtuigen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar hoe jongeren missionair willen zijn. Maar niet iedereen deelt dat beeld.

‘Mijn catechisatiegroep in een Gereformeerde Bondsgemeente herkende zich niet in dit onderzoek’, vertelt Sake Stoppels. Als lector theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede mocht hij reageren op het onderzoek. ‘Misschien zijn ze benaderd door de onderzoekers, maar dachten ze: dit is niet voor mij.’ Is het onderzoek representatief, vroeg hij zich af.

