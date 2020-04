Wijding Wallet uitgesteld door corona

Bernd Wallet is op 15 februari 2020 verkozen tot aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. (beeld Dick Vos)

Utrecht

De wijding van Wallet stond gepland op 21 juni en zou een feestelijke dienst in de Utrechtse Jacobikerk moeten worden. Er is nog geen nieuwe datum voor de wijding vastgesteld. ‘De protocollen voor kerkdiensten in de anderhalvemetersamenleving, die op dit moment in overleg tussen kerken en overheid worden opgesteld, zullen grotere vieringen deze zomer ..

‘Een wijding is een feest van de hele kerk’, aldus Wallet in het bericht. ‘Er vieren mensen van alle leeftijden mee uit heel Nederland, en er nemen bisschoppen aan deel uit verschillende landen. Dat gaat nu niet en dat wil je nu niet. Het is alleen vreugdevol als de crisis voorbij is.’

