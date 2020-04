Theologenblog: Licht en leven

‘Het licht is zoet en het is aangenaam voor de ogen de zon te zien’, zegt Prediker 11:7. Daar konden we over meepraten de afgelopen weken. Misschien was het wel de zonnigste tijd die ik in mijn leven heb meegemaakt. In letterlijke zin dan: van 21 maart tot 20 april, de eerste maand van de astronomische lente, scheen de zon meer dan 300 uur. Dat is in Nederland niet eerder gebeurd, zolang men dergelijke gegevens registreert. En na 20 april ging het nog een aantal dagen op dezelfde voet verder.

De ongekende overvloed aan zonlicht maakte de verplichting om zoveel mogelijk thuis te blijven een stuk dragelijker. Je kon tenminste in de tuin of op het balkon zitten, of even een ommetje maken zonder eerst de Buienradar te checken. Het stralende licht stond in schril contrast met het leed van de epidemie, die ons al weken in de greep houdt. Het was tegelijk pijnlijk voor al diegenen die opge..

De zonneschijn was heerlijk voor wie ervan kon genieten, maar leidde ook tot droogte en natuurbranden. Van die andere kant van de zon zal Prediker zich zeker niet minder bewust geweest zijn dan Nederlanders van nu. In het Nabije Oosten en rond de Middellandse Zee is de zon gevreesd, als bron van hitte, die zelfs dodelijk kan zijn. Volgens sommigen is dat de reden waarom de zon voor de Grieke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .