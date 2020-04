E-book voor jeugdleiders in coronatijd

De christelijke jongerenorganisaties Jong Protestant, HGJB en Youth for Christ hebben een e-book gepubliceerd met tips voor tienerleiders in coronatijd.

In het boekje staat hoe jeugdleiders op afstand kunnen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, hoe ze met tieners in contact kunnen blijven en dat contact kunnen verdiepen. Ook bevat het enkele werkvormen voor digitale ontmoeting en informatie over welke apps en programma’s voor online jeugdwerk het beste werken.

‘Benoem dat het lastig kan zijn om voortdurend thuis bij je ouders te zijn. Erken het gemis van eigen ruimte en afstand’, luidt een van de tips van de jongerenorganisaties. En: ‘laat merken dat je de tieners ziet, door een appje of kaartje te sturen’.

