Getuige van ‘de hope Israëls’

Op 29 juni 1942 stond er een kleine rouwadvertentie in het Algemeen Handelsblad, ondertekend door mevrouw C. Rottenberg-Boender, en de zes kinderen Nellie, Cecilia, Deborah, Gertrude, Isaac en David. Zij deelden het volgende mee: ‘Onze lieve Man en Vader Alter Mendel Johannes Rottenberg werd opgeroepen tot de volmaakte verheerlijking van zijn Messias en Zaligmaker.’ De fami..

Alter Mendel Johannes Rottenberg was predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, hoewel hij van oorsprong Nederlands noch hervormd was. Rottenberg was in 1890 geboren in het gezin van een rabbijn in Dombrowa, thans Polen, destijds Oostenrijk. Hij wilde rabbijn worden en daarom deed zijn vader hem in de leer bij een Talmoed-geleerde in Bazel. Tijdens een discussie met enkele medestudenten over J..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .