Kapteyn sneed de waarheid recht

Kort na de oorlog verscheen het gedenkboek Opdat wij niet vergeten, over het verzet van de Gereformeerde Kerken tegen de Duitse bezetter. Hoofdstuk VII gaat over predikanten in gevangenschap, 107 in totaal. Ze hadden voor de koningin gebeden, tegen de nazi’s gepreekt, Joden geholpen of in het verzet gezeten. Twintig gearresteerde predikanten overleefden de oorlog niet. De eerste ..

Johannes Kapteyn (1908-1942) studeerde aan de Theologische School in Kampen en werd in november 1932 bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk in Kralingse Veer, bij Rotterdam. Twee maanden later kwam Hitler aan de macht.

