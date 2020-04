Gebed bij COVID-19: Barmhartigheid

Een oudere vrouw wacht buiten op behandeling in een ziekenhuis in Kolkata, India. (beeld epa / Piyal Adhikary)

zei U lang geleden tegen mensen die hun leven en hun wereld goed op orde hadden.

Wij zijn ziek, Heer – we zeggen het hardop.

Wij met elkaar, en onze wereld.

We voelen ons blij en dankbaar, goede God,

dat de piek nu heel misschien voorbij is,

dat de scholen straks weer open mogen,

en dat we voorzichtig kunnen praten over een soepelere lockdown.

Maar we blijven ook denken aan wie ziek is, en het misschien niet gaat halen,

aan wie zijn geliefden nog steeds niet kan bezoeken, aan de ondernemer die met de handen in he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .