Kerkdiensten straks aan strikte regels gebonden

Het kerkelijke leven zal nog lang ontregeld blijven als het kabinet weer kerkdiensten met bezoekers toestaat. Volle kerken zijn uitgesloten, dopen wordt ontraden, en koffiedrinken na de dienst is er niet meer bij.

Utrecht

Dat blijkt uit de eerste versie van de ‘Richtlijn voor protocol kerkelijk leven op anderhalve meter’ dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vrijdag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gestuurd. Voor het kabinet een besluit neemt over hervatting van de kerkdiensten, moeten er eerst duidelijke protocollen liggen om de kans op verspreiding van het coronavirus to..

