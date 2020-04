Plan voor de anderhalvemeterkerk: ‘Van de 900 zitplaatsen houd je er 120 over’

De kerken blijven dicht, maar denken al wel na over hun plek in de anderhalvemetersamenleving. Een uiterst lastige opgave. Ontmoeting en samenzang is voor kerkgangers even wezenlijk als besmettelijk.

Kostersechtpaar Ben en Ria Meijer zetten de stoelen in de Rehobothkerk in Ermelo op anderhalve meter afstand van elkaar. Waar eerst 21 stoelen stonden, blijven er slechts 4 over. (beeld Jeroen Jumelet)