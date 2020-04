In Saksen mogen kleinschalige kerkdiensten weer

Dresden

Dat meldt het christelijke magazine Pro . Saksen is de eerste deelstaat die de maatregelen voor kerken tijdens de coronacrisis versoepelt.

De genabuurde regio Thüringen, ook in het oosten van Duitsland, heeft een versoepeling aangekondigd vanaf zondag 3 mei. Dan mogen weer dertig kerkgangers bijeenkomen. Diensten in de buitenlucht mogen door vijftig mensen worden bezocht.

In de andere deelstaten blijft een verbod op kerkdiensten tot in ieder geval 30 april van kracht. Wel is er op landelijk niveau overleg, en kijken meer deelstaten naar het bieden van bescheiden mogelijkheden, heeft voorzitter Heinrich Bedford-Strohm van de Evangelische Kirche, de protestantse volkskerk in Duitsland, laten weten. <

