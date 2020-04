De telefoon is op zee een levenslijn, met af en toe een korte ‘coronapreek’

De coronacrisis houdt zeevarenden aan boord, of juist van boord. ‘Het tweede is erger.’ Pastoraal contact met bemanningsleden gaat nu vooral digitaal.

(beeld the mission to seafarers)

Met helm op houdt Dennis Woodward keurig afstand bij zijn zeeliedenpastoraat. (beeld the mission to seafarers)

Rotterdam - Almere

‘De zeevarenden zitten niet achter slot en grendel op hun schip en de schepen zelf liggen ook niet aan de ketting. Er is goede wil bij de agentschappen en de havenautoriteiten. Maar alleen de kapitein beslist wie van boord mag of aan boord kan. En alleen het management beslist waar het schip heen gaat. Voordat je het weet, is er alweer een appje: “We zijn door naar de volgende haven”.’

