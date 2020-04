Ik zit in de tuin, met mijn ogen dicht, gericht naar de Nederlandse lentezon

Ik woon al meer dan 25 jaar buiten Frankrijk, mijn geboorteland, en ondanks het feit dat het niet ver weg is, blijf ik ver van het dagelijkse leven daar. Ik heb ervoor gekozen, ik moet niet zeuren. Maar waar ik altijd tegenop zag, gebeurt nu. Mijn moeder wordt oud, ze heeft me nodig en ik ben er niet.

De generatie van mijn ouders is krakkemikkig aan het worden en valt langzamerhand weg. Ze kampen met Alzheimer, Parkinson, kanker, of simpelweg ouderdomskwalen waardoor ze steeds afhankelijker worden. In sommige gevallen leidt dat tot levensmoeheid. Tegen ouderdom valt niet te vechten. Maar er bestaat wel een mooie palliatieve remedie: liefde, aanwezigheid en aandacht. Een knuffel of een zoen d..

Mijn fysieke afstand tot mijn moeder is tot nu toe niet echt een probleem geweest omdat ze fit was, zelfstandig en ze stond erop om alles zelf te regelen. Haar motto: niemand - en vooral haar kinderen niet - ‘tot last zijn’. Lief en treurig tegelijk. Want ze is het schoolvoorbeeld van wat ouderen vandaag de dag in de weg staat: een onhaalbare wens om voor eeuwig zelfstandig te zijn.

