Het Graceland Festival heeft dit jaar een leeg programma met als thema ‘De Grote Leegte’

Er is deze zomer vanwege het coronavirus geen Graceland Festival in fysieke vorm. De organisatie maakte woensdag bekend wel tickets te gaan verkopen voor ‘leegte’.

Eelde

‘De Grote Leegte’ is het thema dat Graceland bij de actie gekozen heeft. Er zijn tickets te koop in diverse prijzen. De koper krijgt in ruil hiervoor bijvoorbeeld een polsbandje, een t-shirt of een notebook. De website biedt merchandise aan ‘van een leeg festival zonder programma’.

‘Geen heerlijke sensatie van dampende shows’, meldt Graceland. ‘Geen volle terrasjes en geen lekker propvol programma. Niets van dat alles. Alleen een lange, lege zomer. Vanuit die leegte kunnen ook nieuwe dingen ontstaan.’

