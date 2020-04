‘Israël’ meestal anders vertaald in Deense Bijbel in toegankelijke taal

Kopenhagen

Op slechts één plek in het Nieuwe Testament komt het woord nog voor. Dat is in een citaat uit het Oude Testament. Terwijl ‘Israël’ in de grondtekst van het Nieuwe Testament ongeveer zestig keer voorkomt. De keuze leidt tot veel debat in Denemarken, waar critici beweren dat de vertalers politieke motieven hebben.

Bibelselskabet, zoals het ‘Deense NBG’ heet, bracht de vertaling dit jaar op de markt. Het is de eerste nieuwe Deense vertaling sinds 1992. De doelgroep is breed, dus wilde het genootschap zoveel mogelijk de taal van de gewone Deen gebruiken.

