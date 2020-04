Klap voor diaconieën door coronacrisis gaat nog komen

Diaconieën zetten zich schrap voor een vloed aan hulpvragen die gaat komen als de coronacrisis voortduurt. Het is zaak kwetsbare mensen actief te benaderen zodat ze niet uit beeld verdwijnen.

Medewerkers aan het werk in de voedselbank. Diaconieën bereiden zich voor op een forse toename van hulpvragen als de crisis lang voortduurt. (beeld anp / Remko de Waal)

Veel mensen zijn bereid in actie te komen voor mensen die hulp nodig hebben, bevestigen diaconaal consulenten en organisaties. Bij #nietalleen is er bijvoorbeeld meer aanbod dan vraag. Er wordt volop gestoepkrijt, maaltijden worden rondgebracht, jonge mensen springen in bij voedselbanken als oudere vrijwilligers dat niet meer veilig vinden. Maar wat als dit langer duurt?

Rudolf Setz, diaconaal consulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken, is blij met alle spontane hulp, maar maakt zich tegelijk zorgen. ‘Ik heb het idee dat de grote vraag om hulp nog gaat komen. Er zijn overheidsmaatregelen waar bijvoorbeeld zzp’ers gebruik van kunnen maken. Maar er gaan hoe dan ook schrijnende situaties ontstaan. Er zijn mensen die hun baan kwijt..

