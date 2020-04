Ledental Nederlands-gereformeerden stabiel

Amsterdam

Dat blijkt uit het Informatieboekje 2020 van deze kerken, dat maandag verscheen. Het kleine kerkgenootschap dankt de instroom van nieuwe leden vooral aan het aantrekken van mensen uit andere kerken.

Het totaal aantal doopleden nam netto toe, onder andere door 'natuurlijke' aanwas. Het aantal belijdende leden nam juist licht af, onder andere door overlijdens.

Vier dominees van de kerk overleden in het afgelopen jaar, onder wie Kor Muller, die in diverse landelijke commissies van de NGK actief was.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .