Preekadvies: gooi niet alles op de coronacrisis

Wekelijks krijgen ze materiaal aangeleverd. ‘Maar we willen niet het preekproces overnemen.’

Amersfoort

Er zijn in deze tijd van coronacrisis goede argumenten om als predikant je preken niet in je eentje te schrijven, vindt theoloog Kees van Ekris: je kunt zomaar het gevoel hebben de grip te missen op wat er gaande is; je bent extra druk met pastorale taken in onzekere tijden; je kampt met gebrek aan concentratie door thuisonderwijs aan de kinderen. Maar ook: iedereen loopt het risico te blijven ..

