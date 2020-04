Organisaties voor kerkelijke dienstverlening willen fuseren

Drie kerkelijke organisaties die zich richten op het toerusten, begeleiden en coachen van kerken en predikanten gaan samenwerken. Dat moet uitmonden in een fusie.

Zwolle

Het gaat om de Nederlands Gereformeerde Toerusting, het vrijgemaakt-gereformeerde Deputaatschap Diaconale Zaken en het Praktijkcentrum, waarin de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Theologische Universiteit Kampen en Hogeschool Viaa in Zwolle samenwerken. De intentie is dat de drie instellingen op termijn zullen opgaan in één organisatie, zegt Pim Boven, lid van het College van Bestuur van..

