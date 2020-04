Brasilia

Een Braziliaanse rechter heeft hun verboden nog langer contact te hebben met indianen in de Javari-vallei uit angst voor besmetting met het coronavirus. In dit gebied woont een van de grootste concentraties geïsoleerde inheemse volkeren ter wereld.

Het rechtelijke besluit is vooral gericht tegen de Amerikaanse evangelische groep Ethnos 360, voorheen bekend onder de naam New Tribes Mission. Deze internationaal opererende club, die naar eigen zeggen wereldwijd 3300 zendelingen heeft, richt zich met name op volken die nog geen eigen bijbelvertaling hebben. Onlangs hebben ze een inzamelingsactie gehouden om een helikopter te kopen waarmee de geïsoleerde volken in de Amazone kunnen worden bereikt. De rechter wijst er in zijn besluit op oog te hebben voor 'de bijzondere kwetsbaarheid van deze stammen. Door hen te contacteren lopen ze een groot risico.' De zaak werd aangespannen door de organisatie Univaja die zich inzet voor de rechten van de volkeren.

Tot nu toe zijn 23 inheemse stamleden besmet met het coronavirus, drie van hen zijn aan de gevolgen ervan overleden. Brazilië telt bijna 35.000 geïnfecteerden en ruim 2000 coronadoden.

Door Europese kolonisten meegebrachte ziektes hebben eeuwenlang tot grote sterfte onder de inheemse bevolking van Zuid-Amerika geleid. <