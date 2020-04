Het Paleis der Tuinen of Marokko

Op termijn kunnen daar 1700 moslims een plaats vinden.

De mortuaria in en bij Schiphol hebben voldoende capaciteit. Ook in Nederland kan islamitisch worden begraven. Maar Marokkanen en Turken in Nederland houden toch sterk vast aan de teraardebestelling in het land van herkomst.

Zuidlaren

Tientallen kerkhoven en begraafplaatsen in Nederland hebben gedeelten voor islamitische graven. Een aparte islamitische begraafplaats was er nog niet. Op 24 april gaat Riyad al-Jannah open, op de plaats van het huidige Lits de Fenix. De eigenaar Floor van Randen verkocht het vorige week.

