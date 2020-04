Orthodox Paasfeest niet zonder spanningen en teleurstelling

Orthodoxe christenen vieren wereldwijd op zondag 19 april het Paasfeest. In alle landen kan de Paasliturgie via livestreams worden gevolgd, maar het feit dat gelovigen niet fysiek kunnen deelnemen zorgt op vele plaatsen ook voor onrust en ontevredenheid.

Amersfoort

In Griekenland wil de overheid met Pasen drones en straatpatrouilles inzetten. Alle openbare kerkdiensten zijn er verboden. Maar het paasfeest wordt er jaarlijks uitbundig gevierd, niet alleen in de kerken, maar ook in huizen en op straat, met vuurwerk, dansfeesten en openbare barbecues.

De Griekse overheid is bang dat grote groepen Grieken toch de straat op zullen gaan. Griekenland heeft met 105 coronaslachtoffers de epidemie tot nu toe redelijk in toom weten te houden, maar het land is bang dat het paasweekend roet in het eten zal gooien. In Athene en omgeving worden tussen zaterdagavond en maandagochtend meer dan vijfduizend extra politiemensen ingezet.

