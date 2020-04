God zij dank, er is kerkelijke eenheid in tijden van corona

In coronatijden biedt mijn boekenkast welkome afleiding om vergeten werkjes uit op te duikelen. Zo kwam ik de afgelopen week de christelijke stripfiguur Joost ten Kruk met het steile haar op het spoor (wie kent hem nog?). En ik vond een bundel opstellen over kerkelijke eenheid. Uit 1996.

Dat bood aardig vergelijkingsmateriaal: hoe was het toen, hoe is het nu? Het bewuste boekje is samengesteld door toenmalig docent en afdelingshoofd bij de Evangelische Omroep, Henk Hagoort. Hem wachtte een glansrijke carrière bij de EO en NPO; nu zwaait hij de scepter bij het Zwolse Windesheim.

In bijna 25 jaar is er veel gebeurd. Het trage Samen op Wegproces van toen is uitgelopen op de geslaagde fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen in de Protestantse Kerk. Al was er een pijnlijk neveneffect: het ontstaan van de Hersteld Hervormde Kerk. Verder vonden baptisten elkaar op landelijk niveau en zijn de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden inmi..

