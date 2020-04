Dominee Zeewolde doopt ondanks corona. ‘Anderhalve meter geen wet van meden en perzen’

In de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Zeewolde is afgelopen zondag een kind gedoopt, ondanks de coronamaatregelen. Anderhalve meter afstand houden is tijdens de bediening van het sacrament niet gelukt.

Zeewolde

Op de beelden van de kerkdienst, die werden uitgezonden via kerkdienstgemist, is te zien dat dominee Pier Poortinga tijdens het dopen slechts op één armlengte afstand is van het kind. Binnen die afstand spreekt hij de woorden uit die horen bij de do..

Waarom de kerk niet heeft gekozen de doop van het jongetje uit te stellen tot het weer veilig is? ‘Nou, dat is heel eenvoudig, we zagen geen belemmering’, aldus Poortinga. ‘Hij stond gepland voor 12 april, dat was de trouwdag van de ouders, zij vonden dat mooi. En wij vonden het mooi om met Pasen te dopen. De doop is belangrijk, en de risico’s zijn te..

