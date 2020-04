Kerken denken over diensten op anderhalvemeter

Kerken geven gehoor aan de oproep van de minister-president om mee te denken over de anderhalvemetersamenleving.

(beeld geloven in spangen)

De pioniersplek Geloven in Spangen heeft nu een pop-upkapel die zij na corona aan wil houden. (beeld geloven in spangen)

Utrecht

Zo heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een werkgroep 'Kerk na corona' opgericht. ‘Daarin zitten specialisten op het gebied van jeugdwerk, pastoraat, gemeenteopbouw en missionair werk’, zegt Marloes Nouwens van de PKN. ‘Zij denken na over praktische adviezen voor kerken. We willen daarnaast ook inhoudelijke handvatten bieden voor kerkenrad..

Ook de Hersteld Hervormde Kerk is aan het ‘brainstormen met een team’ over kerkdiensten binnen de anderhalvemetersamenleving, zegt scriba van de synode Len Ruijgrok.

