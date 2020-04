Levensvragen van een 27-jarige: Een relatie met Jezus hebben, wat is dat?

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, net 27 geworden, is op zoek naar antwoorden. ‘Wat is een relatie met Jezus hebben’, vraagt ze vandaag aan zuster Hildegard Koetsveld.

‘Zuster Hildegard, wat is een relatie met Jezus hebben?’ De gastenzuster van het benedictinessenklooster Onze-Lieve-Vrouweabdij in Oosterhout en ik zitten ver uit elkaar als ik haar deze vraag stel. Het is de eerste week van de coronacrisis en het gastenverblijf is dicht. Vier jaar geleden ontmoette ik zuster Hildegard Koetsveld (64) hier voor het eerst. Jarenlang was ze predikant in de Protest..

Die woensdagochtend zitten we samen op twee krakende houten stoelen in een sobere gastenkamer. Aan de muur hangt een icoon van Jezus. Met ogen die zowel zacht als ernstig uitkijken, draait zuster Hildegard zich soms naar die Jezus toe. Je moet tegen Hem praten, ook als je soms bar weinig van Hem begrijpt, zegt ze.

