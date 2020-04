'Vraag naar zingeving groeit door corona'

Een op de drie Nederlanders (33 procent) denkt nu méér na over de zin van het leven dan voor de coronacrisis. Dat concludeert Alpha Nederland uit een eigen onderzoek.

Driebergen

Daarbij bestaat er ook duidelijk een behoefte om meer over zingeving te praten, net als over gezondheid (79 procent geeft dat aan) en vriendschap (43 procent). Kerken moeten daarop inspelen, vindt Alpha, dat spreekt van een doelgroep van ‘potentieel 1,5 miljoen mensen’. Aanleiding voor het landelijke onderzoek is de groeiende interesse voor online-kerkdiensten, ..

De groeiende interesse in zingeving en met anderen in gesprek gaan daarover, geldt voor zowel christenen als andersgelovigen en niet-gelovigen. ‘Ook mensen die eerst niet veel met de kerk te maken wilden hebben, zijn nu toch op zoek gegaan. Redeemer Church in Maastricht bijvoorbeeld, een kerkplantingsproject met normaliter zo’n honderd bezoekers, trekt nu op zon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .