Oudtestamenticus Meindert Dijkstra (1947-2020) overleden

Op Eerste Paasdag is theoloog Meindert Dijkstra overleden. Als oudtestamenticus had hij veel kennis van het oude Israël. Hij mengde zich ook in het hedendaagse debat over Israël als pleitbezorger van de Palestijnen.

Ede

Dijkstra, geboren op 6 april 1947, was enkele jaren dominee in de Gereformeerde Kerken in Nederland, in Slootdorp en Wilnis. Prominenter was hij echter als theoloog, gespecialiseerd in het Oude Testament. In Caïro was hij in de jaren tachtig docent aan het seminarium van de Evangelische Koptische Kerk. En aan de Universiteit Utrecht was hij van 1990 tot zijn emeritaat in 2011 universitair do..

