Diederik van Dijk: ‘De geloofszekerheid is er, juíst omdat het buiten mijzelf ligt’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Diederik van Dijk (48), Eerste Kamerlid voor de SGP en directeur van de NPV - Zorg voor het leven.

‘Ik mag me een bemind kind van de Here God weten. Dat is pure genade, want ik heb dat niet te danken aan mijn eigen vroomheid of prestaties. Vrede met God voor een mensje zoals ik - de zekerheid daarvan ligt in het Woord. Mijn eigen gevoelens stijgen soms tot het plafond, maar kunnen ook zomaar weer richting de kelder dalen. Gelukkig raak ik, hoe ouder ik word, minder uit evenwicht van mijn gem..

Van nature kijk ik niet naar de lichte kant van het leven. Het lijden dat er in de wereld is, kan me enorm aangrijpen. Als ik bijvoorbeeld lees dat door de coronacrisis in sommige gezinnen huiselijk geweld toeneemt, dan krijg ik dat niet van me afgeschud. Het grijpt me ook aan dat het mijzelf niet lukt om goed te leven. Ten opzichte van God, mijn vrouw, onze vijf kinderen en de 26 werknemers..

