Aantal kijkers van online diensten verviervoudigd in coronacrisis

Kerkomroep en Kerkdienstgemist zeggen dat het aantal kijkers naar online diensten is verviervoudigd in de coronacrisis. Nu zijn dat er bij elkaar zo’n 365.000 kijkers per zondag.

Dat komt bij lange na niet in de buurt van het aantal mensen dat op een normale zondag een dienst zou bezoeken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn dat er zo’n miljoen. Overigens is er een onbekend aantal kerken dat via Youtube diensten uitzendt, zoals de Protestantse Gemeente Duiven. Op Youtube trokken de paasdiensten van Bethel in Drachten 5900 en die van Mozaïek meer dan 6500..

