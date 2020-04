Gedrukt en wel, maar geen feest

In het West-Afrikaanse Benin zou deze maand het Nieuwe Testament in de Idaasha-taal feestelijk worden gepresenteerd.

Het coronavirus gooide roet in het eten. ‘We waren in zo’n feestelijke stemming, totdat het virus kwam.’

Dassa

Na zes jaar nijver vertaalwerk was het deze maand zover: het Nieuwe Testament in het Idaasha, een taal die in Benin door zo’n 300.000 mensen wordt gesproken, was af. Gedrukt en wel.

Projectleider Prosper Nongnide, een opgewekte man met een gedreven karakter, schat dat er zo’n drieduizend mensen uit een wijde regio te verwachten waren, vertelt hij aan de telefoon vanuit Dassa.

