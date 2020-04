Christus de Verlosser ‘verkleed’ als dokter

Het bekende standbeeld Christus de Verlosser, in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, was tijdens paaszondag door lichtprojectie ‘verkleed’ als dokter.

Rio de Janeiro

De actie was bedoeld om wereldwijd medici en andere beroepsgroepen die momenteel in de frontlinie strijden een hart onder de riem te steken. In veel talen werd ‘bedankt’ geprojecteerd. Ook waren er verschillende vlaggen te zien. Op een van de armen van het standbeeld stond ‘Fique Em Casa’ geprojecteerd - ‘Blijf thuis’.

Tijdens de projectie werd aan de voet van het standbeeld een mis gehouden. De aartsbisschop van Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, ging daarin voor. In de mis werd uitgebreid stilgestaan bij de pandemie.

