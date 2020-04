Digitale klaagmuur over coronavirus

Amsterdam

Onder het motto ‘er mag meer geklaagd worden’ heeft de Amsterdamse kerk Stroom Amsterdam een digitale klaagmuur gelanceerd: coronaklaagmuur.nl. In iets meer dan 100 woorden kan iedereen hier een corona-gerelateerde klacht kwijt. Het idee is dat dit mensen helpt om het hart te luchten, of om zich te herkennen in de klacht van iemand anders, stellen de initiatiefnemers. <

