Juist in crisistijd willen zendelingen een getuige zijn

Ze zijn wel gewend aan crisissituaties, zeggen ze, al houden hun organisaties de situatie nauwlettend in de gaten.

Amersfoort

Stel, een Nederlandse zendeling is uitgezonden naar Malawi. Dat is een land waar het aantal coronabesmettingen laag is, maar het aantal ic-bedden idem dito. Welgeteld tien stuks, op een bevolking van meer dan achttien miljoen mensen. In Nederland zijn veel meer ic-bedden, maar hier ligt het aantal besmettingen eveneens hoger. Wat is dan wijsheid voor deze zendeling: terugkeren naar Nederland..

