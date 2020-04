The Passion 2020: Leven tussen hoop en vrees

Maar het belangrijkste bleef staan: het lijdensverhaal van Jezus Christus dat op Witte Donderdag in talloze huiskamers te zien en te horen was. Johnny de Mol mocht het vertellen. Het passieverhaal werd afgewisseld met de mooiste scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Zo was uit de eerste editie, in Gouda, 'Zeg me dat het niet zo is' van Frank Boeijen te horen. Een fraaie uitvoering v..

Dit jaar was het thema ‘Geef mij nu je angst’, natuurlijk verwijzend naar gevoelens die loskomen bij een pandemie. Verslaggever Anne-Mar Zwart, staande bij het kruis dat in Hilversum bleef, deelde talloze verhalen van mensen die leven tussen hoop en vrees. Zoals een Limburgse huisarts die vertelde regelmatig overmand te worden door een gevoel van machteloosheid. Tegelijkertijd wist hij zich ..

