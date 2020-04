Kerkklokken luiden op Paaszondag om 12 uur

Amersfoort

Volgens de bisschoppen is het een mogelijkheid om 'parochianen en allen die het horen een hart onder de riem te steken' en zich 'te verbinden met de eredienst van de kerk die wel doorgaat maar niet publiek gevierd kan worden'.

Zo kunnen 'in heel Nederland de kerkklokken verkkondigen dat de Heer waarlijk is opgestaan' en tegelijkertijd gebeden worden voor 'de situatie in ons land in verband met het coronavirus en allen die lijden onder de gevolgen daarvan', schrijven de bisschoppen in hun persbericht van donderdag.

