Hoe herdenken en vieren christenen wereldwijd Goede Vrijdag en Pasen?

naam: Earnest Maswera

functie: landendirecteur bij hulp-

organisatie Tearfund

woonplaats: Harare (Zimbabwe)

‘Mijn vrouw en twee kinderen wonen in Mozambique, waar ik ook woonde tot het moment dat ik voor Tearfund naar Zimbabwe werd gezonden. Normaal gesproken ga ik in de weekenden naar hen toe, maar dat is nu niet mogelijk. Dat is moeilijk, maar ik ben blij dat we gezegend zijn met allerlei digitale mogelijkheden om toch met elkaar in contact te staan.

