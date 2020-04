Hans van der Steen Oprichter Trans World Radio Hans van der Steen (89) overleden

Van der Steen richtte in 1965 de Nederlandse afdeling van deze evangeliserende radiozender op. TWR bestond al ruim tien jaar en zond uit vanuit Marokko (als The Voice of Tangier) en daarna Monte Carlo. Van der Steen raakte geboeid door evangeliserende radio en begon in oktober 1965 vanuit de zolder van zijn huis in Baarn met de eerste uitzendingen.

Daarvoor zegde hij zijn baan bij Philips op. Over de financiële onzekerheid die deze situatie hem en zijn gezin bracht, zei hij: 'Liever dat ik over een jaar ontdek dat ik mij in deze stap vergiste, dan aan het eind van mijn leven te ontdekken dat het een vergissing was om dit niet te doen.'

