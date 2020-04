Loop door het Jeruzalem van Jezus’ tijd in Minecraft

Utrecht

Minecraft is al jaren een van de populairste games ter wereld. Het is een virtuele wereld waar je kunt rondlopen en zelf dingen kunt bouwen. Vooral jonge mensen spelen het spel.

Jong Protestant speelt daar nu op in, door spelers uit te nodigen in de wereld van de Bijbel. Het oude Jeruzalem uit de tijd van Jezus is nagebouwd. Daardoor kunnen kinderen allerlei bekende plekken bezoeken: de tempel, de paleizen van Herodes en Pilatus, de hof van Getsemané, de bovenzaal waar Jezus het laatste avondmaal had met zijn vrienden en Golgota.

