The Passion is donderdag nog steeds live, maar de processie loop je digitaal

De jubileumeditie van paasspektakel The Passion is, voor het eerst, zonder publiek. ‘Online zijn de verhalen van mensen opener en authentieker.’

Hilversum

Het is inmiddels een traditie op Witte Donderdag: in de avonduren samen met gemiddeld zo’n drie miljoen landgenoten naar The Passion kijken, het muzikale spektakel over het leven en lijden van Jezus Christus. Roermond zou dit jaar het decor vormen voor de tiende, jubileumeditie van The Passion. Voor het eerst naar Limburg, maar het coronavirus maakte dat onmogelijk. Ellen D..

Deze donderdag dus geen live muziek en geen processie die, achter het wit verlichte kruis, door de straten van Roermond gaat. Toch wil Anne-Mar Zwart, die in 2018 al eens discipel was in The Passion en dit jaar verslaggever is, niet spreken van een ‘afgeslankte versie’. Zwart: ‘Het blijft het spektakel dat we gewend zijn. Johnny de Mol is dit jaar de live-verteller van het Paasverha..

