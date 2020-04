Lege klaslokalen in verband met de coronacrisis. De paasviering voor het christelijke basis- en voortgezet onderwijs gaat daarom online. (beeld anp / Koen van Weel)

De fysieke paasviering op school maakt in verband met de coronacrisis plaats voor een online versie op Witte Donderdag.

Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland en uitgeverij Kwintessens lanceren hiervoor het platform start.verus.nl. De live-viering op donderdag 9 april duurt twintig minuten en begint om 09.30 uur voor de basisschoolkinderen en om 10.30 uur voor middelbare scholieren. De presentatie van beide uitzendingen is in handen van zanger en tv-make..

