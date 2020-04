Jaap Rebel (1931-2020), stem in scherp kerkelijk abortusdebat

In zijn woonplaats Heythuysen is 30 maart bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging en dominee Jaap Rebel overleden op 88-jarige leeftijd overleden.

Een vreedzame anti-abortusdemonstratie in België, 2011. (beeld afp/Bruno Fahy)

Heythuysen

Rebels naam zal voor altijd verbonden blijven aan een hevige controverse midden jaren tachtig binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), samen met zijn compagnon Tiemen Harder, die in 2007 overleed.

Harder en Rebel waren als christelijk-gereformeerde dominees in de jaren tachtig beiden verbonden aan het Amersfoortse ziekenhuis De Lichtenberg. Harder was vice-voorzitter van het bestuur, Rebel hoofd van de pastorale zorg. Zij bleken in 1984 ingestemd te hebben met het besluit van het ziekenhuis een beperkte vergunning voor het uitvoeren van abortussen aan te vragen.

