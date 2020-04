Online-paasviering voor scholen. Presentatie in handen van Elbert Smelt en Rinke Verkerk

Via start.verus.nl is op Witte Donderdag voor basisscholen om 09.30 uur en voor middelbare scholen om 10.30 uur een viering van 20 minuten georganiseerd. De presentatie van de online viering is in handen van musicus Elbert Smelt en journalist Rinke Verkerk. De presentatoren vertellen het paasverhaal door middel van liederen en verhalen. Ook kunnen de kinderen live reageren en eigen verhalen of intenties del­en.

Meerdere scholen hebben al aangegeven mee te doen met het online paasfeest, zoals het Nuborgh college in Nunspeet: “We vinden het belangrijk om samen te komen, ook al is dat nu digitaal. Als docenten en als christenen willen we de leerlingen graag hoop geven.”