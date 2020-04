Urk is uit balans: geen kerkgang, familiebezoek of koorrepetitie

Op zondagmorgen om vijf voor tien loopt een agent even de kerk in. (beeld Dick Vos)

Urk

De klokken luiden nog op Urk, zondagmorgen om twintig voor tien. Het gebeier vanuit de vele kerktorens die het vissersdorp rijk is, waaiert met een aflandse wind het IJsselmeer op. Van een ‘opgaan naar de kerk’ is nu geen sprake. En dat wil wat zeggen.

Urk is uit balans, zegt Krijn de Jong (74), een bekende inwoner, bekend van Tot Heil Des Volks en behept met een bijna grenzeloze gastvrijheid. Dat gaat nu even niet, iedereen moet afstand houden. ‘Gastvrijheid kan dodelijk zijn’, schreef hij in Het Urkerland, de krant die in het dorp gespeld wordt.

