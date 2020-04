Wordt de Stille Week een Goede Week?

Liturgisch gezien geldt de nu begonnen Stille of Goede Week als het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Al is een woord als ‘hoogtepunt’ te aards gesteld: het is de meest indringende week van het jaar. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik daar gevoelig voor ben. Goede Vrijdag blijft voor wie de evangeliën leest een mokerslag, het woord ‘goede’ ten spijt. Pasen - de opstanding - is daarna meer dan welkom.

Tot zover de beschouwing van hoe zoiets in een normaal jaar gaat. Dit jaar staat door veel een streep. Geen stilteviering met heilig avondmaal op Goede Vrijdag. Geen huiskamerbijeenkomsten de dagen ervoor. Geen live-uitvoering van de Matthaüs-Passion in een monumentale kerk. En met de zekerheid dat je ook op eerste paasdag binnen zit, luisterend of turend naar een scherm.

Er blijven goede opties over, zeker, maar eenvoudig is het niet nu werk en privé, het aardse en het geestelijke zo naadloos in elkaar overgaan. Het meest zichtbaar wordt dat in hoe we ons schrap zetten voor weer een online viering. Zie maar eens rustig op de bank te geraken. Is er koffie gezet? Wie wil een plakje cake? Voor je het weet staat iedereen weer in de keuken.

