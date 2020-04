Kan iedereen zich op Bonhoeffer beroepen? Hij is al voor allerlei karretjes gespannen

Bonhoeffer zou op Trump hebben gestemd, zegt de een. Juist niet, zegt een ander. Hij was vrijzinnig, een theoloog van de secularisatie. Nee, juist heel vroom en orthodox. Donderdag is het 75 jaar geleden dat theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd opgehangen. Sindsdien is hij al voor allerlei karretjes gespannen.