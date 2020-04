Griekse Orthodoxe kerk viert Pasen op dag voor Hemelvaart

Athene

Het is weliswaar geen verschuiving van het Paasfeest, zoals sommige internationale media vrijdag meldden, maar de viering ervan zal in Griekenland dit jaar wel pas op 26 mei plaatsvinden. Het besluit werd woensdagavond genomen door de permanente Synode van de Griekse kerk, die via virtuele verbindingen vergaderde.

Zij hoopt en verwacht dat op 26 mei geestelijken en gelovigen in de kerken gezamenlijk het feest van de Opstanding van Christus kunnen vieren. Het feest van Hemelvaart is de laatste dag waarop de orthodoxe Paashymne ‘Christus is Verrezen’ wordt gezongen. Het Paasfeest duurt in het christendom vijftig dagen, tot en met Pinksteren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .