Rondgang: kerken die nog op 30 kerkgangers zaten, schalen af

Op Twitter gaat een lijstje rond met voorbeelden van kerken die nog dertig kerkgangers welkom heten op zondag. Dat is een gevoelige zaak. Volgens velen zoeken ze daarmee de grens op van wat de overheid tijdens deze coronacrisis nog toestaat. En nemen ze daarmee bewust extra bemettingsrisico’s.

Een van de kerken die publiek werd aangehaald, was de Bethelkerk in Ridderkerk, een grote plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Dominee Wim Mulder laat donderdag weten dat net is besloten alleen nog digitale diensten uit te zenden, dus zonder gemeenteleden. Zijn gemeente heeft zich vanaf het begin van de crisis aan de overheidsrichtlijnen gehouden, benadrukt hij, en dat is nu niet anders.

