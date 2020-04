Complete Bijbel in 2019 beschikbaar gekomen in zes nieuwe talen

In 2019 is de complete Bijbel beschikbaar gekomen in zes nieuwe talen. In elf talen kwam het Nieuwe Testament af. Verder zijn afgelopen jaar delen van de Bijbel in 33 talen vertaald.

Haarlem

Dat meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen. Door dat vertaalwerk konden vorig jaar zo’n 29 miljoen mensen de Bijbel, of gedeelten daarvan, voor het eerst in hun eigen taal lezen.

De complete BIjbel is voor het eerst beschikbaar in talen die gesproken worden in onder meer Mali en Myanmar. De hele Bijbel is nu te lezen in 694 talen die door 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1542 talen beschikbaar, en 463 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .